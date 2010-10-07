Експерт: настрої інвесторів покращилися

Настрої інвесторів у середу, 6 жовтня, покращилися, підштовхнувши українські фондові індекси вгору.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що об'єм торгів на Українській біржі в середу був високим. Алчевський металургійний комбінат (+1,26%), генкомпанії ("Центренерго виросла на 1,39%, "Західенерго" - на 1,08%), "Мотор Січ" (MSICH +1,07%) і "Уктелеком" (+1,76%) торгувалися вище за ринок. Акції металургів ("Азовсталь" додала 0,43%, метзавод Єнакіївський - 0,93%) і "Укрнафти" (+0,99%) також істотно підросли.

При цьому, за інформацією аналітиків, папери банків ("Райффайзен банк Аваль" піднялися на 0,26%, "Укрсоцбанк впав на 0,15%) і виробників коксу (Авдіївський КХЗ додав 0,27%, Ясинівський КХЗ втратив 0,28%) у ціні майже не змінилися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 6 жовтня, підвищився на 1,40% - до 753,29 пункту. Загальний об'єм торгів склав 237 млн. 763 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,02% - до 1881,93 пункту. Загальний об'єм торгів склав 184 млн. 183 тис. грн., з них на терміновому ринку - 49 млн. 247 тис. грн.