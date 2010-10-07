Експерт: на ринку єврооблігацій склалися більш високі цінові рівні

Учора на українському ринку єврооблігацій склалися вищі цінові рівні на середніх об'ємах торгів.

Про це повідомив УНІАН фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Армен БАГІРЯН.

За його словами, як завжди, вищий попит спостерігався в довгих випусках: Україна- 20 відкрилася на рівні 100,5/101 і відросла на 1 пункт до 101,5/102 (7,53-7,46). Папери "Нафтогазу" торгувалися трохи вище за рівні попередніх торгів - у межах 109/109,50 (6,87-6,73).

За словами експерта, учора спостерігався попит як на суверенні, так і на корпоративні папери. "Здається, що апетит міжнародних інвесторів ще не вщухає до 1-го ешелону корпоративних емітентів ("Миронівський хлібопродукт" (МХП), ДТЕК, і "Метінвест"), які пропонують прибутковість по паперах в діапазоні 8-9% ", - сказав А.БАГІРЯН. Він також зазначив, що спред між ціною купівлі і продажу звузився, що свідчить про поліпшення ліквідності на ринку. "Банківський сектор як і раніше малоактивний, і ми не бачимо особливого інтересу ні до купівлі, ні до продажу", - додав експерт.