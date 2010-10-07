Україна планує випуск єврооблігацій

Україна в 2011 році планує випуск євробондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ у четвер.

«Ми прагнутимемо випускати євробонди», - сказав А.КРАВЕЦЬ.

При цьому він висловив свою особисту думку, що найсприятливіші умови для випуску єврооблігацій – це перше півріччя. Саме у цей період виконується дві третини виходів на зовнішні ринки запозичення.

Кажучи про можливу суму запозичень, заступник міністра фінансів відзначив, що з урахуванням того, що для України як позичальника на сьогодні ринок відкритий, то не виключено, що обсяг випуску в 2011 році буде більшим за 2 млрд. дол.