Експерти: українські акції на іноземних біржах відіграли падіння

Українські акції, що торгуються на іноземних біржах, у середу, 6 жовтня, відіграли падіння попередніх днів.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у червоній зоні торгувалися тільки акції JKX Oil & Gas (- 1,05%). Лідером за підсумками дня став Ferrexpo, папери якого злетіли на 5,31%. Cadogan (+1,3%) і Regal Petroleum (+2,70%) закрилися істотним зростанням. При цьому акції компаній харчової промисловості незначно додали в ціні. Так "Миронівський хлібопродукт" виріс на 0,34%, "Кернел" піднявся на 0,38%, "Астарта" підвищилася на 0,68%.

Як зазначають аналітики, на українському ринку єврооблігацій в середу спостерігалося ралі. Довгі суверенні випуски підвищилися майже на пункт. "Нафтогаз" ріс протягом усієї торговельної сесії і істотно додав до закриття. Корпоративні і банківські папери продовжують мати високий попит і особливо це стосується високодохідних облігацій.