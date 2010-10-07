Експерт: сьогодні починається сезон корпоративної звітності у США

Сьогоднішній день є неофіційним початком сезону корпоративної звітності у США, який традиційно відкриває алюмінієвий гігант Alcoa.

Про це повідомив у коментарі агентство УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він зазначив, що сьогодні о 23:10 за київським часом компанія Alcoa опублікує результати своєї роботи за третій квартал 2010 року.

На думку Д. БЄЛОВА, "на цей момент ключове питання на світових фондових ринках таке: чи чекати нової програми грошових вливань з боку ФРС США"?. Пов'язана з цим чинником неоднозначність не дає ринкам чіткого розуміння щодо вектора руху, вважає аналітик. До того ж починається сезон корпоративної звітності, результати якого також не можна однозначно передбачити, ще раз підкреслив він.

За словами аналітика, у середу, 6 жовтня, світові фондові ринки показали змішану динаміку торгів. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 0,5%. При цьому індекс S&P 500 втратив менше 0,1%, тоді як індекс DJIA виріс на 0,2%. Європейські ринки росли після виходу хороших макроекономічних даних. Промислові замовлення в Німеччині у серпні виросли на 20,3% в річному вимірі і на 3,4% в місячному вимірі. Учасники ринку чекали зростання відповідних показників на 17,2% і 0,9%. Крім того, липневі показники переглянули у бік поліпшення.

Як вважає Д. БЄЛОВ, американська статистика в середу виявилося неоднозначною. Об'єми заявлених компаніями планів зі скорочення робочих місць, за даними консалтингової компанії Challenger, Gray & Christmas, скоротилися на 44,1% в річному вимірі, що на 10,4 пункту нижче за значення минулого місяця. У той же час, ці компанії ADP вказали на скорочення 39 тис. робочих місць в приватному секторі у вересні при очікуваннях збільшення їх кількості на 20 тис. За даними Асоціації іпотечних банків, кількість заявок на іпотечні кредити на 1 жовтня зменшилася на 0,2% в місячному вимірі, хоча ринкові гравці очікували більшого скорочення - на 0,8%.