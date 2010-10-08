Договір з «АрселорМіттал» переглядати не будуть - Янукович

Питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат "Криворіжсталь", не порушуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Парижі під час офіційного візиту.

"Реприватизації не буде", - заявив Президент.

Він сказав, що причиною проблем з компанією "АрселорМіттал" стало те, що Фонд держмайна України не виніс на засідання уряду питання про перенесення термінів виконання інвестиційної програми компанією "АрселорМіттал", а самочинно продовжив ці терміни.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, Генпрокуратура України порушила відповідне питання. При цьому він запевнив, що усі проблеми будуть вирішені у рамках підписаного між урядом і компанією договору.

Президент України повідомив також, що найближчим часом планує зустрітися з власниками компанії, щоб з'ясувати усі обставини, пов'язані з цією справою.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року ГПУ висунула позов Фонду держмайна України і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" про відміну Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 р.. У той же час, за даними АМКР, згідно з Угодою про купівлю-продаж "Криворіжсталі", усі спори між сторонами підлягають розгляду виключно в Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України (ТППУ). "Всупереч положенням Договору купівлі-продажу Генпрокуратура поводилася з позовом не в МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови Договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права", - наполягає "АрселорМіттал Кривий Ріг.

У компанії уточнюють, що у разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. "Норми Конвенції в частині дотримання процедури сповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначено, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду - "через відсутність обох сторін"), компанія-відповідач не була проінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не проінформований і на сьогодні, і, схоже, норми Конвенції будуть порушені знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією може зайняти майже півроку, а суд вже призначений на 1 жовтня 2010 року", - повідомляють у прес-релізі.

5 жовтня на засіданні Господарського суду Києва представник Кабінету міністрів України не підтримав позов Генеральної прокуратури України до Фонду державного майна України і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" щодо незаконності Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу "Криворіжсталі".

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ "КГМК "Криворіжсталь".

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована у 2007 році.

"АрселорМіттал Кривий Ріг є провідним виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. Майже 90% продукції комбінат поставляє на експорт.