Глобальна криза, схоже, залишилася у минулому

Макроекономічні дані зі США і Європи вже тривалий час тримають гравців фондових ринків у напрузі. Інформація, яка надходить до інвесторів, має вельми суперечливий характер. Так, за один день вони одержують відчутний заряд позитивної енергії, а вже на наступного – втрачають цей позитив у результаті поганих показників економіки. При цьому досить часто настрої учасників фондових ринків змінюються протягом одного торгового дня – і знову у зв’язку з надзвичайно суперечливими новинами щодо економіки як Америки, так і Європи.

Проте, світові біржі за результатами серпня і вересня показали зростання, чого не можна сказати про українські ринки цінних паперів. На початку ж жовтня склалася дещо інша ситуація. Інвестори на міжнародних майданчиках вирішили зафіксувати свій прибуток за попередній місяць, оскільки не були упевнені в позитивних результатах за третій квартал світових корпорацій, звітність яких стартувала 7 жовтня. Проте оптимізм більшості гравців все ж таки запанував над невпевненістю решти учасників, і ринки пішли вгору.

Як підкреслив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, 1 жовтня на американських ринках перемогли «бики». Цього дня світові ринки демонстрували різноспрямований рух. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,2%. У той же час американські індекси S&P 500 і DJIA зросли на 0,4%. Протягом торгової сесії на американських ринках спостерігався різноспрямований рух, проте вони все-таки закрилися зростанням завдяки позитивній макроекономічній статистиці.

При цьому в перший день жовтня українські фондові майданчики знизилися, вкотре підтвердивши думку експертів про те, що вітчизняні гравці давно перестали звертати увагу на зовнішній позитив, але реагують на будь-який негативний сигнал, який надходить з міжнародних ринків.

За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові ринки 1 жовтня рухалися проти тренда на світових майданчиках, і закрилися в червоній зоні. Біржа UX відкрилася зростанням котирувань, але незабаром ситуація змінилася на протилежну, і до закриття індекс знизився.

Індекс Української біржі 1 жовтня знизився на 0,57% – до 1945,97 пункту. Індекс знизився на 0,21% – до 782,37 пункту.

У наступні дні жовтня позиції оптимістів дещо послабшали. Д.Бєлов звернув увагу, що на світових фондових біржах напередодні сезону корпоративних звітів почали переважати «ведмеді». Учасники ринку 4 жовтня вирішили перестрахуватися у зв`язку з тим, що деякі компанії можуть не виправдати ринкових очікувань, що приведе до зниження ринкових індексів. Світові біржі зафіксували зниження котирувань. За підсумками дня європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,5%. Індекс S&P 500 знизився на 0,8%, а індекс DJIA втратив 0,7%.

Як відзначив Д.Бєлов, неоднозначна макроекономічна статистика теж не сприяла активності «биків». Зниження промислових замовлень у США в серпні склало 0,5%, що не значно перевищило очікування ринку (падіння на 0,4%). Проте зростання за попередній місяць було переглянуте з 0,1% до 0,5%. Продажі будинків, операції за якими знаходяться у стадії завершення, в серпні зросли на 4,3%, що значно перевищило очікування ринкових гравців (+2,8%).

Крім того, відзначив Д.Бєлов, глава Федеральної резервної системи США Бен Бернанке в черговий раз заявив про те, що додаткова скупка активів його відомством допоможе зростанню економіки. При цьому він закликав Конгрес вжити заходів для скорочення бюджетного дефіциту, проте застеріг його від дуже швидких дій, які можуть зашкодити відновленню. Банк Японії знизив облікову ставку нижче 0,1% для стимулювання зростання економіки. Крім того, японська монетарна влада заявила про створення фонду розміром 60 млрд. доларів для виконання поставлених завдань за допомогою покупки державних облігацій.

«Ведмеді» на українському ринку охоче підтримали своїх зарубіжних колег. Так, минулий тиждень на українському ринку акцій почався з різкого падіння котирувань вітчизняних акцій, відзначають аналітики компанії Phoenix Capital. Зокрема, інвестори у понеділок, 4 жовтня, активно продавали українські папери на Українській біржі. Обсяг торгів був вище середнього. «Мотор Січ» і «Укрсоцбанк» продемонстрували рекордно низькі результати, втративши 6,09% і 5,52%, відповідно. Акції гірничо-металургійного сектору також істотно впали в ціні. Алчевській меткомбінат знизився на 3,69%, Авдєєвській коксохім – на 3,92%, «Азовсталь» - на 3,51%, Єнакіївський метзавод - на 1,55%, Ясинівській КХЗ - на 1,24%. Генкомпанії рухалися в рамках загального негативного тренду, як і решта ліквідних паперів. «Центренерго» втратило 4,03%, «Західенерго» - 1,11%, «Райффайзен банк Аваль» - 3,21%, «Укрнафта» - 3,18%, «Укртелеком» - 2,57%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 4 жовтня знизився на 2,82% – до 760,30 пункту. Індекс Української біржі впав на 3,61% – до 1875,74 пункту.

Далі фондові ринки продемонстрували упевненість в майбутньому глобальної економіки. За інформацією Д.Бєлова, світові біржі вже 5 жовтня показали значне зростання. Європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 1,3%. Індекс S&P 500 «вистрілив» на 2,1%, тоді як індекс DJIA зріс на 1,8%. Японський індекс Nikkei 225 підвищився на 1,6%. За словами аналітика, головним чинником зростання стали ринкові очікування нових програм стимулювання в провідних економіках світу. Після заяви Банку Японії про зниження облікової ставки і оголошення програми покупки активів на 60 млрд. доларів учасники торгів вирішили, що багато центральних банків наслідуватимуть приклад Японії і почнуть чергову кампанію з покупки активів для підтримки своїх економік, що забезпечить значну додаткову ліквідність і зростання фондових ринків.

Як вважає Д.Бєлов, на цьому фоні позитивна статистика зі США була практично непомітною. Індекс невиробничого сектору США, що розраховується Інститутом управління постачаннями, у вересні виріс до 53,2 пункту, що перевищило очікування учасників ринку в 52 пункти. За словами аналітика, цього дня, на очікуваннях нових грошових вливань, дорожчали практично всі активи, включаючи державні облігації США і золото. Завдяки спекуляціям золото поставило новий історичний максимум – 1351 долар за тройську унцію. Нафта подорожчала до 82,9 долара за баррель.

Український ринок цінних паперів 5 жовтня встановив рекорд за обсягом торгів, що не перешкодило йому відчутно впасти. Так, повідомив Д.Бєлов, обсяг торгів акціями на Українській біржі цього дня досяг величезних за мірками українського ринку 191 млн. грн., і це сталомаксимумом з початку року. «Проте, хоч індекс УБ знижувався на 4% у середині дня, торкнувшись позначки 1800 пунктів, проте до закінчення торгової сесії зміг відновити більшість втраченого в ході дня», – сказав аналітик.

Індекс Української біржі 5 жовтня знизився на 0,69% – до 1862,84 пункту. Індекс ПФТС впав на 2,29% – до 742,91 пункту.

Аналітики Phoenix Capital, роблячи огляд початку жовтня, знайшли позитив на вітчизняному ринку, не зважаючи на його падіння. Як відзначили аналітики, українські акції останнім часом торгувалися проти тренда на ринках, що розвиваються. Зокрема, індекс Української біржі з початку вересня втратив 10%, тоді як індекс MSCI EM виріс на 10%. Аналітики чекають, що ринок стабілізується, і при цьому фундаментально сильні компанії відновляться швидше, ніж більшість паперів на ринку.

На думку аналітиків Phoenix Capital, падіння українських акцій в кінці вересня можна пояснити відтоком коштів крупних інституційних інвесторів. Фіксація прибутку в кінці третього кварталу і пригнічена динаміка індексу УБ привели до зниження ринку. Падіння фондового ринку також підігріло зростання коротких позицій.

За словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександра Кушнарьова, 6 жовтня український фондовий ринок зміг перервати затяжну смугу корекції, що продовжувалася сім сесій поспіль. Оптимістичний настрій, що переважав на зарубіжних біржах з початку тижня, перейняли і вітчизняні гравці, визнавши поточні цінові рівні привабливими для покупок, що виразилося у високих ринкових оборотах.

Як вважає А.Кушнарьов, учасники ринку знаходяться в пошуку привабливих інвестиційних ідей, тому в короткостроковій перспективі практично будь-який папір може показати відчутне зростання вартості. Проте закріпитися на високих рівнях зможуть лише фундаментально сильні емітенти.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 6 жовтня підвищився на 1,40% – до 753,29 пункту. Індекс Української біржі виріс на 1,02% – до 1881,93 пункту.

7 жовтня почався новий етап для фондових ринків. Цей день вважається початком звітності світових корпорацій за третій квартал. Зараз він має особливе значення, оскільки глобальні компанії своїми результатами зможуть як підтвердити кінець світової кризи, так і сигналізувати інвесторам про те, що погані прогнози вірні.

На думку Д.Бєлова, «на даний момент ключове питання на світових фондових ринках таке: чи чекати нової програми грошових вливань з боку ФРС США?». Пов`язана з цим чинником неоднозначність не дає ринкам чіткого розуміння щодо вектору руху. До того ж починається сезон корпоративної звітності, результати якої також не можна однозначно передбачити, ще раз підкреслив аналітик.

Д.Бєлов підтвердив, що сезон квартальної звітності в США почався з мажорної ноти. У третьому кварталі 2010 року компанія Alcoa (найбільший алюмінієвий гігант, який традиційно відкриває сезон звітності) показала прибуток на акцію у розмірі 0,09 долара, що на 67% перевищило ринкові очікування (очікувалося приблизно 0,05 долара).

Проте повернемося до вітчизняного ринку акцій, який продовжує демонструвати підвищену волатильність (падіння – зростання – і знову чергове падіння, ймовірно, в перспективі).

На думку начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, відсутність притоку ліквідності та захопленість грою на зниження – дві основні причини, чому український ринок акцій знижувався протягом вересня, тоді як світові фондові майданчики демонстрували пристойне зростання за даний відрізок часу.

У зв`язку з цим, вважає вона, «передбачити, як український фондовий ринок поводитиметься найближчим часом, достатньо складно. Якщо на світових фондових майданчиках зростання продовжиться, сподіватимемося, що і ми покажемо позитивну динаміку».

Ймовірно, що позитивна звітність світових корпорацій допоможе зростанню українського фондового ринку, оскільки і вітчизняні компанії теж демонструють непогані результати. Проте макроекономічні показники України викликають певні сумніви.

Ігор Галичак (УНІАН)