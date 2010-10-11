Експерт: дані про ринок праці США позитивно вплинули на фондові біржі

Опубліковані у п`ятницю, 8 жовтня, дані про ринок праці США позитивно вплинули на фондові біржі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, у п`ятницю фондові ринки показали змішані результати торгів. Європейський індекс DJ Stoxx 600 залишився практично незмінним на рівні 262,3 пункту. Індекс S&P 500 виріс на 0,6%, а DJIA додав трохи більше 0,5%.

Як відзначив Д.Бєлов, кількість робочих місць в економіці США за винятком сільського господарства у вересні скоротилася на 95 тис., що перевищило очікування. У той же час кількість місць в приватному секторі збільшилася на 64 тис., що нижче за очікування учасників ринку 75 тис. Показник зростання в серпні був переглянутий з 67 до 93 тис. Найбільші скорочення були зафіксовані в державному секторі – 159 тис. місць, що в значній мірі пов`язане зі звільненням тимчасових працівників, найнятих для проведення перепису населення. Рівень безробіття у вересні склав 9,6%, тоді як ринок чекав погіршення показника до 9,7%.

За словами аналітика, сьогодні не очікується виходу важливих статистичних даних. Також цього дня не очікується вихід важливих корпоративних звітів. Фон для українського ринку на відкритті був помірно позитивний.