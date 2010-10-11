Експерт пояснює великий спред в акціях УБ допемісією та неготовністю продавати їх дешево

Великий спред котирувань акцій Української біржі пояснюється майбутньою додатковою емісією і неготовністю утримувачів продавати їх дешево.

Так прокоментував УНІАН ситуацію з торгами акціями Української біржі президент інвестиційної компанії "Проспект Інвестмент" Володимир СІРЕНКО.

"Що стосується великого спреду між ціною купівлі і продажу, по-перше, свій відбиток накладає майбутня додаткова емісія акцій Української біржі, а по-друге утримувачі акцій не готові продавати їх дешево в ринок, тим паче, що ринкова капіталізація Української біржі буде тільки рости", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, акції ВАТ "Українська біржа" з 8 жовтня включені в її біржовий список (категорія - позалістингові цінні папери) і допущені до торгів на ринку котирувань.

За інформацією прес-служби, за підсумками першого дня торгів угод по акціях біржі укладено не було. Краща заявка на купівлю склала 2200 грн., заявка на продаж - 5 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції ВАТ "Українська біржа" складає 1 тис. грн.