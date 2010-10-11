"Українська правда" подала в суд на Януковича

"Українська правда" подала позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв'язку з відмовою повідомити, засновником якого акціонерного товариства є В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє сама "Українська правда", позов поданий до Вищого адміністративного суду, який його взяв до розгляду.

Зокрема, постановою від 5 жовтня відкрито провадження у справі, яка розглядатиметься колегією суддів у складі п'яти осіб.

Інтереси "Української правди" у справі представлятиме Інститут масової інформації.

Позовною вимогою "Української правди" є зобов'язати Президента України В. ЯНУКОВИЧА надати повну назву емітента акцій, якими він володіє.

Інтернет-видання інформує, що 4 червня 2010 року "Українська правда" подала інформаційний запит до Адміністрації Президента України щодо надання інформації про те, акціонером якого господарського товариства є В. ЯНУКОВИЧ.

Листом від 20 липня 2010 року перший заступник глави Адміністрації Президента Олена ЛУКАШ відмовила в наданні цієї інформації, оскільки запит "Української правди" нібито "виходить за межі наданих прав на отримання відкритої інформації".

2 серпня 2010 року "Українська правда" направила повторний запит, тепер уже безпосередньо В. ЯНУКОВИЧУ. Листом від 8 вересня 2010 року керівник прес-служби Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО повторно відмовив в отриманні такої інформації.

"Українська правда" нагадує, що у своїй декларації про доходи В. ЯНУКОВИЧ вказав, що має внески в статутних капіталах підприємств, установ і організацій номінальною вартістю 6,5 тис. грн.

"Українська правда" виходить з того, що відомості про цінні папери, якими володіє Президент В. ЯНУКОВИЧ, є відкритими і мають бути надані на інформаційний запит, що розуміють зі змісту законів "Про боротьбу з корупцією", "Про інформацію" і "Про державну службу", - зазначає інтернет-видання.

"Вважаємо, що в цьому випадку інтерес громадськості знати цю інформацію переважає над інтересом ЯНУКОВИЧА В. Ф. як фізичної особи на захист такої інформації від поширення", - говориться в позовній заяві "Української правди".

Практика Європейського суду з прав людини також вказує на відкритість приватного життя вищих посадовців.

У рішенні по справі "Принцеса Ганноверська проти Німеччини" від 24 липня 2004 Європейський суд посилається на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 червня 1998 про право на недоторканість приватного життя.

У Резолюції, зокрема, йдеться про таке: "Публічні особи повинні визнати ту обставину, що особливе положення, яке вони, частково за власним вибором, займають у суспільстві, автоматично веде до посилення тиску громадськості на їх особисте життя".

"Певні факти з приватного життя публічних, зокрема політичних діячів, звичайно, можуть представляти громадський інтерес і, відповідно, читачі, які також є і виборцями, мають право їх знати" - також сказано у резолюції ПАРЄ.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, Вищий адмінсуд є судом першої інстанції з оскарження актів або бездіяльності Президента України.