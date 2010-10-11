"Укртелеком" випустить облігації

Компанія "Укртелеком" прийняла рішення про відкрите розміщення іменних процентних звичайних облігацій серіїв J і K на суму 275 млн. грн. Про це сказано у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Зазначають, що облігації випускають двома серіями: серії J на суму 125 млн. грн. і серії K - на суму 150 млн. грн. Облігації емітують в бездокументній формі, номінал облігацій - 1 тис. грн.

Первинне відкрите розміщення облігацій проводитиметься в терміни: початок розміщення облігацій для обох серіїв - 19.10.2010; закінчення розміщення облігацій серії J - 19.04.2011; дата закінчення розміщення облігацій серії K - 19.07.201. Термін обігу облігацій - один рік.

Розміщення облігацій планують через організатора торгівлі ВАТ "Українська біржа". Емітент користується послугами андеррайтера під час розміщення облігацій ТОВ "Трійка Діалог Україна".

Процентна ставка в облігаціях обох серіїв на увесь період обігу встановлюється у розмірі 17% річних.

Залучені кошти в повному об'ємі передбачається використовувати для забезпечення надійної експлуатації і підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництва і модернізації мережевої інфраструктури, разом з волоконно-оптичними лініями і мережею мобільного зв'язку третього покоління (3G), розвитку перспективних послуг, у т.ч. надання широкосмугового доступу до Інтернет і міжнародних з'єднань з використанням IP -технологій і впровадження системи конвергентних послуг голосового зв'язку, відеозв'язку і передачі даних.