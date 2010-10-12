Генпрокуратура відкликала позов щодо «Криворіжсталі»

Генеральна прокуратура України відкликала позов щодо визнання незаконним додаткової угоди до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив сьогодні під час засідання Господарського суду Києва представник Генпрокуратури.

Відповідачами щодо даного позову виступали Фонд державного майна України (ФДМ) і компанія "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ".

Генпрокуратура подала відмову в позові і попросила припинити розгляд справи. Усі учасники засідання суду підтримали прохання ГПУ.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Франції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат «Криворіжсталь», не порушуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України (ФДМ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ" про скасування додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 року. Разом з тим, за даними АМКР, згідно з угодою купівлі-продажу «Криворіжсталі», всі суперечки між сторонами підлягають розгляду виключно у Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті України (ТППУ). «Всупереч положенням договору купівлі-продажу, Генпрокуратура звернулася з позовом не до МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права», – наполягає «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У компанії уточнюють, що у разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. «Норми Конвенції у частині дотримання процедури оповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначене, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду – «через непояву обох сторін»), компанія-відповідач не була поінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не поінформований і на даний момент, і, схоже, норми Конвенції буде порушено знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією, може тривати близько півроку, а суд вже призначено на 1 жовтня 2010 року», – повідомляється в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.