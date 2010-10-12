Госпсуд Києва припинив розгляд позову Генпрокуратури щодо купівлі-продажу “Криворіжсталі”

Господарський суд Києва припинив розгляд справи за позовом Генеральної прокуратури України до Фонду держмайна України і компанії “АрселорМіттал” про визнання незаконною додаткової угоди до Договору купівлі-продажу “Криворіжсталі”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну рішення виніс сьогодні суддя Господарського суду Києва Олег ХРИПУН.

Своє рішення суддя ухвалив на підставі відмови Генпрокуратури від відповідного позову до ФДМУ і “АрселорМіттал”.

Генеральний директор “АрселорМіттал Кривий Ріг” Рінат СТРАКОВ, присутній на засіданні суду, висловив задоволення таким рішенням і відзначив, що воно сприятиме продовженню конструктивного діалогу власників підприємства з українською владою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, під час засідання Господарського суду Києва представник Генеральної прокуратури України заявив, що ГПУ відкликала позов щодо визнання незаконною додаткової угоди до Договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Відповідачами за цим позовом виступали ФДМУ і компанія "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх". Генпрокуратура подала відмову в позові і попросила припинити розгляд справи. Всі учасники засідання суду підтримали прохання ГПУ.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Франції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат «Криворіжсталь», не порушуватиметься.

У липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" про скасування Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 року. Разом з тим, за даними АМКР, згідно з Угодою купівлі-продажу «Криворіжсталі», всі спори між сторонами підлягають розгляду лише в Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті України (ТППУ). «Всупереч положенням договору купівлі-продажу, Генпрокуратура звернулася з позовом не до МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права», – наполягає «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У компанії зазначили, що у разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. «Норми Конвенції в частині дотримання процедури сповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначено, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду – «через неявку обох сторін»), компанія-відповідач не була поінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не поінформований і на даний момент, і, схоже, норми Конвенції будуть порушені знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією, може зайняти близько півроку, а суд вже призначено на 1 жовтня 2010 року», – повідомлялося в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.