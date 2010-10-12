Експерти: українські фондові індекси у понеділок рухалися у бічному тренді

Українські фондові індекси в понеділок, 11 жовтня, рухалися в бічному тренді.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі в понеділок відкрився зростанням, проте, незабаром почав знижуватися і за підсумками дня закрився недольним підвищенням. Загальний об'єм торгів був невисоким. Папери "Західенерго" продемонстрували найбільше зростання серед блакитних фішок, додавши 1,07%.

За інформацією аналітиків, більшість акцій гірничо-металургійного сектора у понеділок піднялися в ціні, наслідуючи загальну позитивну тенденцію. Алчевський меткомбінат додав 0,26%, Авдіївський коксохім - 0,07%, "Азовсталь" - 0,51%, метзавод Єнакіївський - 0,32%. Ясинівський КХЗ (- 0,34%) виявився серед небагатьох паперів, які закрилися в мінусі.

Аналітики повідомляють, що "Центренерго" (+0,11%), "Мотор Січ" (+0,23%), "Укрнафта" (+0,35%) і "Укртелеком" (+0,24%) у понеділок трохи виросли. Акції банків в ціні практично не змінилися. Так, "Райффайзен банк Аваль" знизився усього на 0,09%, "Укрсоцбанк" впав на 0,02%, банк "Форум" виріс на 0,37%.

У огляді також сказано, що українські акції, які торгуються на іноземних майданчиках, у понеділок закрилися різнонаправлено. Серед акцій нафтогазових компаній, Cadogan Petroleum втратив 2,36% JKX Oil & Gas виріс на 2,5%, а Regal Petroleum в ціні не змінився. Ferrexpo і МХП додали 0,75% і 0,93% відповідно. На Варшавській фондовій біржі "Астарта" втратила 1,54%, а "Кернел" закрився упевненим зростанням на 1,08%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 жовтня, підвищився на 0,33% - до 755,98 пункту. Загальний об'єм торгів склав 117 млн. 303 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів виріс на 0,25% - до 1888,80 пункту. Загальний об'єм торгів склав 65 млн. 656 тис. грн., з них на терміновому ринку - 11 млн. 324 тис. грн.