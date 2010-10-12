Експерт: сьогодні у США опублікують звіти трьох важливих компаній

Сьогодні у США будуть опубліковані квартальні звіти трьох важливих компаній.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він повідомив, що оператор перевезень CSX за підсумками третього кварталу 2010 року, за очікуваннями учасників ринку, покаже прибуток на акцію у розмірі 1,04 долара (у другому кварталі цього року - 1,07 долара, у третьому кварталі 2009 року - 0,74 долара). Компанія Intel в третьому кварталі 2010 року згідно консенсус-прогнозу, заробить прибуток на акцію у розмірі USD 0,5 долара (у другому кварталі цього року - 0,51 долара, у третьому кварталі 2009 року - 0,33 долара). Компанія Linear Technologies у фіскальному першому кварталі 2011 року повинна показати прибуток на акцію у розмірі 0,6 долара (у четвертому кварталі 2010 року - 0,54 долара, у першому кварталі 2010 року - 0,27 долара).

За інформацією аналітика, сьогодні о 14:30 у США опублікований індекс оптимізму малого бізнесу, який розраховує Національна федерація незалежного бізнесу. О 17:00 вийдуть дані про індекс економічного оптимізму підприємств від дослідницьких інститутів IBD і TIPP. Очікується зниження останнього індексу на 0,8 пунктів до позначки 44,5 пункту (значення нижче 50 означають переважання песимістичних очікувань).

Д. БЄЛОВ зазначив, що світові фондові ринки у понеділок, 11 жовтня закрилися зростанням. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 0,35%, закрившись на рівні 263 пункту. Індекси S&P 500 і DJIA залишилися практично незмінними. Американські ринки 11 жовтня торгувалися в бічному тренді, зважаючи на відсутність важливих новин і статистичних публікацій. При цьому учора у США святкували День Колумба. Хоча ринок акцій і працює цього дня, проте об'єм торгів значно нижчий за середній рівень.

За словами аналітика, європейські майданчики у понеділок демонстрували зростання на тлі спекуляцій щодо майбутніх дій ФРС і продовження сезону звітів у США. Азіатські ринки зафіксували падіння на тлі зміцнення японської ієни, а також новин про підвищення Китаєм ставки резервування для шести найбільших банків країни.