ДКЦПФР хоче створити при Президентові координаційну раду з регулювання ринку фінансових послуг

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) виступає за створення при Президентові України координаційної ради з регулювання ринку фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ДКЦПФР Дмитро ТЄВЄЛЄВ.

"Ми вважаємо, що повинен існувати деякий координаційний центр, який координуватиме дії регулювальників на фінансовому ринку", - зазначив він.

За словами Д. ТЄВЄЛЄВА, сьогодні на фінансовому ринку склалася ситуація, коли "банківська сфера регулюється одним регулювальником, ринок цінних паперів - іншим регулювальником, небанківських фінансових послуг - третім". "Нічого поганого в цьому немає. Проте, на стику зон регулювання існують певні проблеми", - додав голова ДКЦПФР. За його словами, рішення ради повинні носити рекомендаційний характер, вона повинна складатися з представників контролюючих органів і представників професійних учасників ринку.

За його інформацією, комісія внесла свої пропозиції щодо створення координаційної ради при Президентові України в проект Стратегії розвитку небанківського фінансового сектора України до 2015 р., який був сьогодні розглянутий на засіданні комісії. Аналогічні пропозиції будуть також спрямовані в Кабінет міністрів України і Адміністрацію Президента.