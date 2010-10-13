ФДМУ оголосив конкурс з продажу «Укртелекому»

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ (номер від 13 жовтня ц.р.).

Початкова ціна пакета держак цій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Інвестор «Укртелекому» має виконати умови кредитного договору від 8 серпня 2005 р. і додаткової угоди до нього між Товариством та банками-нерезидентами, зокрема, щодо забезпечення погашення та обслуговування кредиту (500 млн. дол. – УНІАН) відповідно до договору.

Покупця «Укртелекому» також зобов`язали сплатити протягом трьох місяців з дня переходу права власності на пакет акцій дивіденди, нараховані за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2007 році, в сумі близько 74 млн. грн.

Як зазначається в оголошенні конкурсу, до участі в ньому не допускаються компанії, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції яких на території України за останній фінансовий рік (включаючи податок на додану вартість та інші податки і збори) перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні, визначених Державним комітетом статистики.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.