Опозиція: Покупець «Укртелекому» може бути визначений до проведення конкурсу

Народний депутат України, член фракції «Наша Україна», екс-голова Фонду державного майна України Олександр БОНДАР заявляє про те, що покупець «Укртелекому» може бути визначений ще до проведення конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, підтвердженням сказаного може служити те, що досі так і не обнародувані кваліфікаційні умови конкурсу. «В цілому я позитивно оцінюю продаж «Укртелекому», при цьому не бачу кваліфікаційних умов конкурсу. У зв`язку з цим я не можу сказати, якою буде ціна продажу», - зазначив О.БОНДАР, пояснивши при цьому, що кваліфікаційні умови можуть бути прописані таким чином, що це обмежить число учасників конкурсу аж до одного, а також стартова ціна може бути і ціною продажу.

Ще одним чинником на підтвердження своєї версії О.БОНДАР назвав дату проведення конкурсу.

Як відомо, 28 грудня, на яке призначено проведення конкурсу, - це час, коли в Європі тривають різдвяні канікули.

«Я підозрюю, що ця дата свідчить про те, що покупець уже відомий», - сказав О.БОНДАР.

Крім того, він висловив думку, що якщо «Укртелеком» придбає один з учасників ринку в Україні, то це приведе до створення монополії.

Одним з чинників прозорого проведення конкурсу О.БОНДАР назвав участь у ньому європейських інвесторів.

У свою чергу, представник більшості в парламенті Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив про те, що приватизація «Укртелекому» стала можливою завдяки стабільності, що настала, в країні. Він переконаний, що «шлюзи для участі в конкурсі» відкриті для всіх бажаючих.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до опублікованих учора на урядовому сайті конкурсними умовами з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком», до участі в приватизаційному конкурсі не допускаються компанії, в яких частка в статутному капіталі, що належить державі або держпідприємствам, перевищує 25%.

До участі в конкурсі також не допускаються компанії, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції яких на території України за останній фінансовий рік (включаючи податок на додану вартість та інші податки і збори) перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні, визначених Держкомстатом.

Уряд зобов`язав інвестора «Укртелекому» виконати умови кредитного договору від 8 серпня 2005 р. і додаткової угоди до нього між товариством і банками-нерезидентами, зокрема, щодо забезпечення погашення та обслуговування кредиту (500 млн. дол.) відповідно до договору.

Покупця «Укртелекому» також зобов`язали сплатити протягом трьох місяців з дати переходу права власності на пакет акцій дивіденди, нараховані за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2007 році, в сумі близько 74 млн. грн.

Стартову ціну підприємства Кабмін встановив на рівні 10 млрд. 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.