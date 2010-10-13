Експерти: українські фондові майданчики у вівторок закрилися різноспрямовано

Українські фондові майданчики у вівторок, 12 жовтня, закрилися різноспрямовано.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс ПФТС трохи виріс, а торги на Українській біржі відкрилися різким зниженням котирувань, після чого індекс майже повністю відіграв падіння. Активність на УБ була досить високою. Ралі за акціями «Укртелекому» (+4,37%) частково компенсувало зниження більшості паперів. Папери підприємства виросли на новині про те, що 13 жовтня буде оголошена дата проведення аукціону з приватизації компанії.

За інформацією аналітиків, гірші результати за підсумками дня продемонстрували банки («Райффайзен банк Аваль» втратив 1,61%, «Укрсоцбанк» - 2,06%), «Азовсталь» (-1,25%) і «Західенерго» (-1,74%). Акції гірничо-металургійного сектору знизилися. Так, Алчевський меткомбінат знизився на 0,39%, Aвдєєвський коксохім – на 0,84%, Єнакієвський метзавод – на 0,66%, Ясинівський КХЗ – на 0,46%. Решта блакитних фішок теж дещо знизилася в ціні. «Центренерго» втратила 0,42%, «Мотор Січ» - 0,43%, «Укрнафта» - 0,38%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 жовтня, підвищився на 0,31% – до 758,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 365 млн. 113 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,22% – до 1884,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 142 млн. грн., з них на терміновому ринку – 36 млн. грн.