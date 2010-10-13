Госпсуд відхилив позов Брянського машзаводу щодо першої приватизації «Луганськтепловозу»

Київський господарський суд учора, 12 жовтня, відхилив позов керівної компанії "Брянський машзавод" про виплату їй внесеної при першій приватизації "Луганськтепловоза" суми за проданий держпакет акцій у доларовому еквіваленті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами цей позов був спрямований до Київського господарського суду як суду першої інстанції за рішенням Вищого господарського суду після розгляду ним касаційної скарги ФДМУ на рішення Господарського суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва своїм рішенням зобов'язав Фонд державного майна України відшкодувати колишньому власникові "Луганськтепловоза" - російській холдинговій компанії "Трансмашхолдинг" внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом на момент купівлі.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 19 липня 2006 року оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав керівну компанію "Брянський машинобудівний завод" (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів "Центр-реєстратор" списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК "Брянський машинобудівний завод" і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 р. Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року "Брянський машзавод'" придбав 76% акцій "Луганськтепловозу" за 410 млн. грн.