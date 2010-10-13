Мінфін залучив у бюджет майже 890 млн. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні, який пройшов у вівторок, 12 жовтня, залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 889 млн. 498 тис. грн., повідомляють на сайті відомства.

Від реалізації облігацій з терміном погашення 16 березня 2011 року (термін обігу - 154 дні) і прибутковістю 6,5% річних до бюджету вдалося залучити 447,854 млн. грн. Папери з тим же терміном погашення 28 вересня розміщувалися під 7,15% річних.

Облігації з терміном погашення 31 серпня 2011 року (термін обігу - 322 дні) і встановленою прибутковістю 8% річних були реалізовані на 361,021 млн. грн. Папери з тим же терміном погашення 28 вересня розміщувалися під 9% річних.

ОВДП з терміном погашення 27 березня 2013 року (термін обігу - 896 днів) і прибутковістю 10,75% були розміщені на суму 10,847 млн. грн. На аукціоні 28 вересня ці ж папери розміщувалися під 12% річних.

Продаж паперів з терміном погашення 28 січня 2015 року (термін обігу - 1 568 днів) під 11% річних забезпечив надходження до бюджету на рівні 69,776 млн. грн. Раніше Мінфін виставляв на аукціон п'ятирічні ОВДП, але заявок на їх придбання не надходило.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ заявив, що планується подальше зниження прибутковості ОВДП. При цьому він підкреслив, що Мінфін стурбований ситуацією, яка склалася, коли "банки йдуть більш охоче в наші облігації навіть при такій низькій прибутковості, і не активізують свою діяльність на кредитування економіки".

За даними Національного банку України, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України за січень-вересень поточного року надійшло 35,116 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів для рекапіталізації банків і погашення протермінованої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 57,948 млрд. грн., у т.ч. у серпні був здійснений випуск ПДВ-облігацій на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн.