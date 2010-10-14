Експерти: на ринку українських єврооблігацій вчора було рекордне зростання

На українському ринку єврооблігацій вчора було відзначене рекордне зростання.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, найактивніше торгувалися суверенні випуски – короткі папери додали близько пункту, а довгі – більше двох процентних пунктів. Високий попит мали і корпоративні папери. Серед облігацій банків «Приватбанк» і «Альфа банк Україна» виросли на чверть пункту. Муніципальні випуски практично не торгувалися на початку сесії, проте злетіли в ціні ближче до кінця дня. Особливо зросли облігації Києва.

Як відзначають аналітики, серед українських акцій, які торгуються на іноземних біржах, «Астарта» і Ferrexpo вчора досягли нових висот, додавши 4,08% і 3,5% відповідно. Компанії нафтогазового сектора впали в ціні. Regal Petroleum втратив 1,39%, Cadogan - 1,09%, JKX Oil & Gas - 0,22%. «Кернел» (-0,23%) і МХП (-0,13%) дещо знизилися.