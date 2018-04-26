Приватизація “Укртелекому”: продаж лише для православних?

Схоже на те, що прийняти повноцінну участь у конкурсі з продажу “Укртелекому” зможуть лише православні віруючі. Такий висновок зробили представники опозиції. І варто зазначити, що в чомусь вони не такі вже далекі від істини. Як зазначається в офіційному повідомленні Фонду держмайна щодо продажу підприємства, конкурс має відбутись 28 грудня. Тобто, в той час, коли у приміщенні ФДМУ розвертатимуться найбільші приватизаційні пристрасті з часів продажу “Криворіжсталі”, західний світ зі всіма своїми інвесторами вже декілька днів святкуватиме різдвяно-новорічні свята (Різдво на Заході святкується 25 грудня). Проте, як зазначив вчора на прес-конференції голова Фонду Олександр Рябченко, якщо комусь дуже потрібен “Укртелеком”, то можна забути й про Різдво...

Хоча з іншого боку, якоїсь причини західним інвесторам забути про Різдво і їхати у передсвяткову Україну немає, оскільки їх все одно на цьому конкурсі ніхто не чекає. Принаймні, це випливає з додаткових умов участі в ньому, якими, зокрема, чітко прописується - до участі в конкурсі не допустять компанії, “в яких частка, що належить державі (Україні або іншим державам) або її державним підприємствам, в статутному капіталі перевищує 25%, та в яких є частка особи, у статутному капіталі якої частка держави перевищує 25%”. Саме ця умова робить неможливим участь у конкурсі таких світових гігантів ринку телекомунікаційних послуг як Deutsche Telecom та Telenor, в яких державна частка перевищує 25%.

А за словами старшого аналітика інвесткомпанії Dragon Capital Таїсії Шепетько, ще одна вимога про недопущення до участі в конкурсі компаній, розмір доходу яких на українському ринку за останній фінансовий рік не перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні, відсікає такого потужного гравця як “Київстар”, доля доходів якого на ринку зв”язку у 2009 році досягла 32%.

Таким чином, двома “простенькими” умовами найголовніші фігуранти ринку відправлені на “лаву запасних”. Проте у Фонда щодо цього є свої пояснення. Так, за словами О.Рябченка, вимога щодо участі в конкурсі компаній, частка держави в яких не перевищує 25 %, прописана в українському законодавстві, але стосується виключно українських підприємств. У даному випадку було вирішено поширити для рівності правил гри цю вимогу і на представників інших країн. Що ж до недопущення до участі в конкурсі компаній, розмір доходу яких на українському ринку не перевищує 25 % загальної суми, то, як зазначив голова Фонду, ця вимога має на меті протистояння монополізації ринку однієї структурою. Трошки важче О.Рябченку було пояснити вимогу щодо компаній, “в яких є частка особи, у статутному капіталі якої частка держави перевищує 25%”. Спочатку він заявив, що в даному випадку мова йде про юридичні особи, створені спеціально для участі в приватизації “Укртелекому”. Проте потім зазначив, що це питання ще буде узгоджено з юристами Фонду.

Взагалі, іноді під час прес-конференції голови Фонду складалося враження, що він не до кінця знайомий з умовами конкурсу або, принаймні, не є їхнім безпосереднім автором. Частково це підтверджується словами О.Рябченка, що в конкурсних умовах були враховані думки державних структур, які займаються регулюванням на ринку зв’язку. До того ж, як зазначив керівник відомства, якби Фонд зайняв більш жорстку позицію щодо конкурсних умов, продаж могла знову відкластися десь так на рік.

Проте, хоч О.Рябченко тримався дуже оптимістично, його теза щодо реалізаційної ціни була досить скромною. Він зазначив, що Фонд буде вважати продаж успішним, якщо за пакет акцій “Укртелекому” буде отримано 11-12 млрд. грн.

На думку експертів, сума є достатньо реалістичною, хоча підприємство можна продати і дорожче. Так, за словами начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, стартова ціна в 10,5 млрд. грн. за 92,79% «Укртелекому» відповідає ринковій капіталізації підприємства, виходячи з поточних котирувань його акцій на українських біржах.

З іншого боку, залишкова вартість основних засобів на балансі підприємства на 30 червня 2010 р. становила 8,5 млрд. грн. (можливо, вона була б вищою, якщо врахувати вартість низку ОС за ринковими цінами), а чисті активи - близько 7,2 млрд. грн. Тому, з огляду на вищенаведені цифри і те, що виставляється абсолютно контрольний пакет акцій, стартова ціна в 10,5 млрд. грн., на думку аналітика, не виглядає завищеною. Крім того, за словами О.Євдоченко, виходячи зі світової практики, інвестор, який отримує абсолютний контрольний пакет акцій підприємства (майже 100 %), як правило, платить премію за контроль (у середньому від 10% до 40%), тому не виключено, що ціна продажу “Укртелекому” може досягти 14 млрд. грн.

У той же час, на думку ряду аналітиків, негативно на кінцеву ціну впливатиме ряд інвестиційних зобов’язань для майбутнього інвестора. Йдеться про вимоги щодо обмеження скорочення персоналу, виділення спеціального зв`язку і безоплатна його передача державі, що, за оцінкою голови Фонду, обійдеться покупцю в 200 млн. грн., виплата дивідендів за 2007 рік у розмірі 74 млн. грн., урегулювання питань з кредиторами за взятий у 2005 р. кредит і багато чого іншого.

Але найбільш ключовим на сьогодні питанням, від якого зрештою залежить і реалізаційна ціна підприємства, є кількість компаній, які захочуть, вірніше зможуть прийняти участь у конкурсі, з огляду на те, що ряд серйозних гравців відсікаються додатковими умовами. Голова ФДМУ вважає, що учасників буде п”ять. Проте аналітики обережніші у своїх прогнозах. Так, на думку Т.Шепетько, найбільш ймовірними претендентами на покупку “Укртелекому” є українська група СКМ і російська АФК “Система”, якій належить український оператор мобільного зв`язку MTС.

Варто зазначити, що О.Рябченко підтвердив - продажем “Укртелекому” серед інших компаній цікавилася і СКМ (до речі, СКМ заявляла про зацікавленість вже кілька років поспіль - ред.). До того ж в конкурсних умовах не висувається будь-яких вимог до основної діяльності його учасників. На жартівливе запитання журналіста, чи зможе “Азовсталь” прийняти участь в конкурсі, О.Рябченко також у жартівливому тоні відповів -зможе, якщо захоче робити телефони із сталі...

Максим Хорунжий (УНІАН)