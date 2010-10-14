Експерти: на українському фондовому ринку в середу переважали позитивні настрої

На українському фондовому ринку в середу, 13 жовтня, переважали позитивні настрої.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, торги на Українській біржі в середу відкрилися різким зростанням, проте ситуація змінилася у середині торгової сесії, і за підсумками дня індекс додав всього 0,28%. Активність на ринку була досить високою.

За інформацією аналітиків, серед кращих в середу виявилися акції гірничо-металургійного сектора. Алчевський меткомбінат додав 0,72%, Aвдеєвський коксохім - 0,53%, «Азовсталь» - 1,34%, Єнакієвський метзавод - 0,06%, Ясинівський КХЗ - 0,23%. «Мотор Січ» (+0,1%), «Укрнафта» (+0,4%), «Укртелеком» (+0,7%) і «Західенерго» (+0,68%) також зіграли роль в зростанні ринку. Серед аутсайдерів опинилися папери банківського сектора («Райффайзен банк Аваль» втратив 0,58%, «Укрсоцбанк» - 0,32%) і «Центренерго» (-0,11%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 13 жовтня, підвищився на 0,19% – до 759,75 пункту. Загальний обсяг торгів склав 407 млн. 162 тис. грн.

Індекс «Української біржі» виріс на 0,28% – до 1889,88 пункту. Загальний обсяг торгів склав 191 млн. 505 тис. грн., з них на терміновому ринку – 25 млн. 186 тис. грн.