Експерт: найбільш вірогідними покупцями "Укртелекому" є СКМ і російська "Система"

Найбільш вірогідними претендентами на покупку 92,791% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком» є українська група СКМ і російська АФК "Система".

Таку думку висловила УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Таїсія ШЕПЕТЬКО.

За її словами, вимоги, що містяться в конкурсних умовах, про недопущення до участі в конкурсі компаній з держчасткою більше 25%, а також компаній, дохід яких перевищує 25% від загального доходу галузі, автоматично виключають участь в конкурсі відразу декількох крупних компаній. Зокрема, за інформацією Т.Шепетько, в конкурсі не зможе взяти участь найбільший оператор мобільного зв`язку в Україні "Київстар", оскільки частка його доходів на ринку зв`язку досягала 32% в 2009 році, а також російська "Связьинвест" і німецька Deutsche Telecom, оскільки держчастка в капіталі цих компаній перевищує 25%.

Таким чином, на думку аналітика, найбільш вірогідними претендентами на покупку "Укртелекому" є українська група СКМ і російська АФК "Система", якій належить український оператор мобільного зв`язку MTС.

Т.Шепетько також відзначає, що уряд не висунув жодних вимог до основної діяльності учасників конкурсу, що допускає участь в ньому інших фінансово-промислових груп, хоча, на її думку, такий сценарій є маловірогідним.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакету держакций "Укртелекому" складає 10 млрд. 500 млн. грн. Відповідно до конкурсних умов, до участі в конкурсі не можуть бути допущені компанії, в яких частка, що належить державі (Україні або іншим державам) або держпідприємствам, в статутному капіталі перевищує 25%. До участі в конкурсі також не можуть бути допущені компанії, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції яких на території України за останній фінансовий рік (включаючи ПДВ та інші податки і збори) перевищує 25% від загальної суми таких доходів в Україні, визначених Державним комітетом статистики.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.