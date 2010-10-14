Експерт: продовження сезону корпоративної звітності додає оптимізму фондовим ринкам

Продовження сезону корпоративної звітності за третій квартал цього року додає оптимізму фондовим ринкам.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він підкреслив, що один з найбільших банків США JP Morgan Chase відзвітував про прибуток за третій квартал у розмірі 1,01 долара на акцію, що передбачє зростання на 23% (у річному виразі). При цьому фактичний показник перевищив очікування учасників ринку на 14,3%.

За словами аналітика, на тлі сприятливого новинного фону і хороших новин із корпоративного сектора біржі попрямували вгору. У середу, 13 жовтня, фондові ринки зафіксували упевнене зростання. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 зріс на 1,4% до рівня 266 пунктів. Індекс S&P 500 додав 0,7%, DJIA підвищився також на 0,7%.

Як повідомив Д.Бєлов, сьогодні о 15:30 за київським часом буде опубліковано ряд макроекономічних даних. Торговий дефіцит США в серпні повинен досягти 44 млрд. доларів, збільшившись на 1,2 млрд. доларів. Індекс цін виробників має показати зростання на 0,1% у вересні проти 0,4% в серпні. У річному масштабі зростання індексу у вересні має скласти 3,7%, що на 0,6 процентних пунктів вище за значення попереднього місяця. Крім того, ринок чекає, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття станом на 9 жовтня залишиться стабільною - 445 тис.

За інформацією аналітика, сьогодні після закриття американських ринків будуть опубліковані звіти двох компаній ІТ-сектору. За прогнозами учасників ринку, в третьому кварталі 2010 року прибуток на акцію компанії AMD складе 0,06 долара (у другому кварталі цей показник складав 0,11 долара, а роком раніше був зафіксований збиток у розмірі 0,26 долара на акцію). Компанія Google в третьому кварталі 2010 року має збільшити прибуток на акцію до 6,67 долара, що означає зростання на 3,4% до попереднього кварталу і на 13,2% в річному виразі.