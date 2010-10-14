Експерт прогнозує збереження значного попиту на ОВДП

У найближчій перспективі можна чекати збереження значного попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив фінансовий аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він відзначив, що попит на державні папери обумовлений, зокрема, ситуацією на глобальних ринках, надлишком ліквідності та активізацією інвестицій в ринки, які розвиваються.

«В Україні прибутковість на даний момент значно вище, що і привертає інвесторів-нерезидентів. А випуск ПДВ-облігацій зробив цей ринок ліквідним, сюди попрямували покупці, і це привело до ралі (підвищенню прибутковості – УНІАН). Потенціал ралі ще зберігається, хоча значна частина шляху, безумовно, вже пройдена», – сказав С.Фурса.

Також він підкреслив, що на сьогоднішній день Міністерству фінансів доцільно знижувати прибутковість, коли це дозволяє ринок, оскільки рік тому ринок диктував умови, а зараз диктує уряд.

«У міру зниження прибутковості знизиться і попит, але ми чекаємо, що на певному рівні він збережеться, і ринок ОВДП залишиться найбільшим з сегментів фондового ринку України», – відзначив С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні у вівторок, 12 жовтня, залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 889 млн. 498 тис. грн.