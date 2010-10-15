Варшавська фондова біржа оцінена в 640 млн. доларів

Міністерство державного майна Польщі оцінило вартість Варшавської фондової біржі в 1,8 млрд. злотих (близько 640 млн. доларів за поточним курсом 2,8 злотих).

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, в ході первинного розміщення акцій біржі, яке відбудеться 9 листопада, буде продано 64% акцій вартістю 410 млн. доларів.

Приватні інвестори зможуть купити до 30% запланованої емісії, але не більше, ніж 100 акцій кожен.

Максимальна ціна акції встановлена на рівні 43 злотих.

Запис на акції для приватних інвесторів почнеться 18 жовтня і триватиме до опівночі 27 жовтня.

Раніше аналітики оцінювали Варшавську фондову біржу в 1,5-2 млрд. злотих.