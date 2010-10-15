Мінвуглепром ініціює виставляння в 2011 році на продаж усіх державних шахт

Міністерство вугільної промисловості України ініціює виставляння в 2011 році на приватизацію всіх державних вугледобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр вугільної промисловості України Юрій ЯЩЕНКО.

«Ми через Фонд (держмайна – УНІАН) будемо приватизувати всі шахти. Тобто стільки, скільки можна буде виставити – це так звана розвідка боєм. Але сказати, скільки саме буде приватизовано, поки неможливо», - сказав міністр.

При цьому йому важко уточнити, який обсяг коштів держава зможе виручити від продажу державних шахт наступного року, зазначивши, що початкова вартість об`єктів формуватиметься, виходячи з рівня їх ринкової капіталізації, а також інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір тримати під особистим контролем процес приватизації шахт із метою захисту інтересів трудових колективів.

28 серпня він заявляв, що, на сьогоднішній день у програмі приватизації державних шахт відпрацьовано 63 перспективних інвестиційних проекти, в рамках яких впродовж 5 років у розвиток вугільної промисловості має бути інвестовано близько 50 млрд. грн.