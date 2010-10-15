«Альтана Капітал» придбала компанію «Тессера Капітал»

Інвестиційна компанія «Альтана Капітал» 12 жовтня 2010 року завершила процес придбання ТОВ «Компанія з управління активами і адміністратор пенсійних фондів (КУА АПФ) "Тессера Капітал".

Про це агентству УНІАН повідомили в ІК «Альтана Капітал».

Згідно одержаної інформації, в серпні Антимонопольний комітет України видав дозвіл ІК «Альтана Капітал» на придбання КУА компанії «СКМ Фінанс». Сума операції склала 13,5 млн. грн.

«Придбання КУА АПФ «Тессера Капітал» - це важливий і запланований крок в розвитку одного з наших пріоритетних напрямів – управління активами. Стратегічною метою компанії в сегменті управління активами є запуск і розвиток недержавних пенсійних фондів. Найближчим часом компанія планує одержати ліцензію на адміністрування і управління активами недержавних пенсійних фондів і через півроку створити перший відкритий недержавний пенсійний фонд», - прокоментувала подію генеральний директор «Альтана Капітал» Олена АМІТАН.

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанія «Альтана Капітал» була створена в 1993 році і зараз є однією з найбільших інвестиційних компаній України.

Основними напрямами діяльності компанії є: інвестиційний банкінг, брокерський сервіс, довірче управління приватними інвестиціями, Інтернет-трейдинг.