На українському фондовому ринку у четвер переважав «ведмежий» тренд – експерти

На українському фондовому ринку у четвер, 14 жовтня, переважав «ведмеджий» тренд.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що індекс Української біржі у четвер відкрився підвищенням, але у зв`язку з фіксацією прибутку учасниками ринку впав за підсумками дня. Обсяг торгів зберігся на достатньо високому рівні. «Укртелеком» показав якнайгірший результат, втративши за день 3,6%. Сильно впали в ціні акції банківського сектору («Райффайзен банк Аваль» втратив 2,71%, «Укрсоцбанк» - 3,48%), металургії (Єнакієвський метзавод знизився на 3,48%) і «Мотор Січ» (-3,12%). Папери компаній гірничо-металургійного комплексу і генеруючих компаній теж слідували загальному тренду на ринку. Алчевський меткомбінат впав на 2,08%, Aвдеєвський коксохім – на 1,66%, «Азовсталь» - на 1,95%, Ясинівський КХЗ – на 1,15%, «Центренерго» - на 1,57%, «Західенерго» - на 1,08%.

За інформацією аналітиків, серед акцій українських компаній, що мають лістинг на Лондонській біржі, тільки Ferrexpo (+0,32%) і JKX Oil & Gas (+0,32%) у четвер закрилися з невеликим «плюсом». Regal Petroleum (-8,45%) сильно впав в ціні, а Cadogan Petroleum і МХП втратили 2,2% і 0,33% відповідно. На Варшавській біржі акції компанії «Кернел» впали на 1,58%, а папери «Астарти» торгувалися без змін.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 14 жовтня, знизився на 1,34% – до 749,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 207 млн. 254 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,22% – до 1847,97 пункту. Загальний обсяг торгів склав 140 млн. грн., з них на терміновому ринку – 40 млн. 735 тис. грн.