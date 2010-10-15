Макроекономічні дані зі США у четвер виявилися неоднорідними – експерт

Опубліковані у четвер, 14 жовтня, макроекономічні дані зі США виявилися неоднорідними.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Він відзначив, що первинні заявки на допомогу з безробіття в США станом на 9 жовтня несподівано виросли до 462 тис., що на 17 тис. вище за очікування. В той же час, значення за попередній тиждень було переглянуте у бік підвищення на 4 тис. до 449 тис. Торговий дефіцит США в серпні перевищив очікування учасників ринку, розширившись до 46,3 млрд. дол. за рахунок підвищеного попиту на імпортні автомобілі і промислове устаткування.

За словами Д.Бєлова, позитивними виявилися дані про індекс цін виробників. У вересні зростання цін склало 0,4% м/м при значенні, що очікувалося, в 0,1%. Річне зростання у вересні склало 4%, перевищивши очікування на 0,3 процентних пункту. Індекс цін виробників за винятком продуктів харчування і енергоносіїв виріс на 1,6% г/г, всупереч очікуванням зростання на 1,5% г/г. Ці дані свідчать про те, що побоювання дефляції (яку Федеральна резервна система вважає «ворогом номер 1») можуть бути перебільшені, а вірогідність того, що вона почнеться, - низькою, вважає аналітик.