Сезон корпоративної звітності продовжує радувати інвесторів – експерт

Сезон корпоративної звітності за третій квартал продовжує радувати інвесторів.

Про таку тенденцію на світових фондових ринках сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що результати Google за третій квартал 2010 року перевищили очікування учасників ринку на 14,5%, показавши зростання прибули до 7,64 долара на акцію. Компанія AMD, основним бізнесом якої є випуск процесорів, в третьому кварталі зафіксувала прибуток на акцію у розмірі 0,15 долара. Цей результат перевищив очікування ринкових гравців на значні 150%.

За словами аналітика, сьогодні буде опублікована чергова порція макроекономічних даних в США. У вересні інфляція повинна скласти 0,2% м/м, що дещо нижче за серпневий показник в 0,3%. Зростання оптових продажів у вересні має скласти 0,4% м/м. Згідно консенсус-прогнозу, індекс виробництва в штаті Нью-Йорк, що розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, у вересні має вирости на 1,9 пункту до 6 пунктів. Сьогодні також буде опублікований індекс споживчих настроїв від університету Мічігану. У жовтні індекс, згідно з очікуваннями ринку, повинен показати зростання на 0,7 пункту до 68,9 пункту. Сьогодні перед відкриттям американських ринків публікуються звіти двох компаній фінансового сектору — Charles Schwab і First Horizon National Corporation. Після закриття ринків свій звіт опублікує General Electric.