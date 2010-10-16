Найбільшу російську біржу очолить жінка

Рада директорів ММВБ запропонувала акціонерам затвердити віце-президента і члена правління біржі Марину Медвєдєву як генерального директора. Про це повідомляється в прес-релізі ММВБ. Одночасно рада затвердила склади комітетів біржі.

Загальні збори акціонерів ММВБ відбудуться 9 листопада. 11 жовтня стало відомо, що чинний директор Костянтин Корищенко, призначений главою представництва інвестбанку Merrill Lynch в Росії, біржу покидає.

Фондова біржа ММВБ, найбільша в Росії, входить до однойменної групи, учасниками якої також є "Національна товарна біржа", "Розрахункова палата ММВБ", "Національний депозитарний центр" і "Національний кліринговий центр", а також низка регіональних розрахункових і біржових центрів.