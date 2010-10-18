Тимошенко переконана, що влада вже визначила переможця приватизації "Укртелекому"
08:49, 18 жовтня 2010Фондовий ринок
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Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що влада вже визначила переможця приватизації "Укртелекому".
Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції по завершенню з’їзду "Батьківщини", передає кореспондент УНІАН.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо би "Укртелеком" дійсно набував стратегічного інвестора на основі справжніх конкурсів, то вартість цього об’єкту була щонайменше 10-12 млрд.дол.
При цьому вона зауважила, що нині з усіх сторін надходять повідомлення, що реальних іноземних інвесторів до приватизації не допускають. "Я переконана, що вже сьогодні переможець визначений і тільки єдине – його зафіксують офіційно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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