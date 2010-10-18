Українські боргові папери мали підвищений попит у інвесторів минулого тижня – експерт

Українські боргові папери мали підвищений попит у інвесторів минулого тижня. Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Станіславом Картавих. За його словами, прибутковості на українські єврооблігації знижувалися по всій ширині суверенної кривої, а найбільше падіння зафіксоване за середньо- і довгостроковими паперами.

За інформацією аналітика, котирування кредитно-дефолтних свопів впали на 4,2% за тиждень на тлі зниження вартості страховки боргу інших країн, які розвиваються: котирування КДС Росії впали на 5,5%, Казахстану на 4,2%, Венесуели на 4%. Українські КДС на минулому тижні опустилися до мінімального значення за останній рік (487 пунктів).

Суверенні бонди торгувалися з підвищеною активністю. Найбільшим інтересом інвесторів користувалися недавні випуски з погашенням в 2015 і 2020 рр. Україна-15 виросли в ціні на 360 б.п. до 104,5% від номіналу, а папери Україна-20 виросли на 220 б.п. «Старий» випуск Україна-15, за яким пройшла виплата купонного доходу 13 жовтня, також подорожчав (+150 б.п.).

Квазісуверенні папери рухалися аналогічно, і найбільший попит мали папери Києва. Випуск з погашенням в 2015 р. подорожчав на 335 б.п. до 93,5%, в результаті прибутковість паперів знизилася на 110 б.п. до 9,1%.

Банківський сегмент не відрізнявся підвищеною активністю, проте підвищення агентством Moody’s прогнозу рейтингу 14 українських банків, зокрема емітентів євробондів "Укрексімбанку", "Укрсиббанку", "ПриватБанку", Пумба і "Південного", до рівня стабільного може дати підтримку котируванням наступного тижня.