«Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг Полтави на рівні uaА

Українське рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Полтави на рівні uaА. Про це повідомили УНІАН в прес-службі агентства. Прогноз рейтингу – «Стабільний».

До чинників, що підтримують рівень кредитного рейтингу, в агентстві віднесли: збереження високого рівня бюджетної забезпеченості міста; відсутність прямого боргу Полтавської міської ради станом на 1 липня 2010 г.; відсутність концентрації надходжень до бюджету по основних платниках податків; перевищення, в січні-червні 2010 року, окремими показниками економічного розвитку міста з розрахунку на одного жителя відповідних середніх показників по країні: обсягу реалізації промислової продукції – на 59,8%, роздрібного товарообігу – на 30,7%.

Чинниками, що обмежують рівень кредитного рейтингу, на думку агентства, є: скорочення обсягів надходжень до бюджету міста в І півріччі 2010 р., в порівнянні з І півріччям 2009 р., що обумовлюється повільною динамікою відновлення економіки міста; рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього по країні і випереджаюче зростання заборгованості по її виплаті (в порівнянні із зростанням рівня оплати праці) протягом І півріччя 2010 р. при залежності прибуткової частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів по результатах І півріччя 2010 р. перевищує 75%); високий рівень зносу об`єктів інженерної, транспортної інфраструктури і житлового фонду міста, необхідність здійснення значних капітальних вкладень в їх відновлення при одночасному високому рівні заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

За інформацією "Кредит-рейтинга", для оновлення кредитного рейтингу агентство враховувало соціально-економічні і фінансові показники міста за I півріччя 2010 р., а також внутрішню інформацію, надану міською радою.