Торги на Українській біржі у п'ятницю проходили неспокійно – експерт

Торги на Українській біржі минулої п`ятниці проходили неспокійно.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс УБ у п`ятницю, 15 жовтня, різко пішов вниз відразу після відкриття, оскільки інвестори вважали за краще закрити позиції в очікуванні заяви Бена БЕРНАНКЕ про можливе пом`якшення грошової політики ФРС США. Проте ціни пішли вгору відразу після виступу Б.Бернанке про те, що дії ФРС є виправданими. Однак, ралі виявилося недовговічним – за останню годину торгової сесії індекс знову знизився. Обсяг торгів був високим.

Аналітики відзначають, що лідерами падіння у п`ятницю стали «Стирол» (-3,23%) і Стаханівський вагонобудівний завод (-1,39%). Акції гірничо-металургійного сектору знизилися в кінці торгової сесії, а генкомпанії закрилися різноспрямовано. Алчевський меткомбінат втратив 0,53%, «Азовсталь» - 1,35%, Ясинівський КХЗ - 1,13%, Єнакієвський метзавод - 0,22%. «Центренерго» знизилася на 0,47%, а «Західенерго» виросла на 0,36%. У банківському секторі спостерігалася висока волатильність. «Райффайзен банк Аваль» (-0,8%) і «Укрсоцбанк» (-1,07%) впали в ціні, тоді як акції банку «Форум» (+0,14%) змогли утриматися на позитивній території.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 15 жовтня, впав на 0,64% – до 744,75 пункту. Загальний обсяг торгів склав 111 млн. 428 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,48% – до 1839,10 пункту. Загальний обсяг торгів склав 132 млн. 910 тис. грн., з них на терміновому ринку – 37 млн. 615 тис. грн.