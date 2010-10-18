Більшість українських акцій на іноземних майданчиках минулої п'ятниці знизилися – експерти

Більшість українських акцій, що торгуються на іноземних майданчиках, минулої п`ятниці знизилися.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, папери нафтогазових компаній у п`ятницю продемонстрували змішану динаміку. Oil & Gas (-1,09%) і Regal Petroleum (RPT LN -3,07%) істотно впали в ціні, а Cadogan Petroleum (+2,25%) показав упевнене зростання. Акції компаній харчової промисловості попали під тиск. МХП втратив 0,46%, «Кернел» знизився на 0,76%, «Астарта» впала на 3,27%.

Аналітики повідомляють, що після корекції, що спостерігалася у четвер, ціни на українські єврооблігації у п`ятницю дещо відновилися на початку п`ятничної торгової сесії. Проте суверенні випуски не змогли утриматися на позитивній території: «Україна-20» закрилася на позначці в 103,25 пункту, а «Нафтогаз» знизився до 109,875 пункту. Операцій по корпоративних паперах практично не було. Облігації банків дещо просіли. Тільки муніципальні євробонд виросли, і «Київ-15» піднявся до 95,5 пункту на низькому об`ємі торгів.