Експерт: корпоративна звітність порадувала «биків»

Корпоративна звітність General Electric, Charles Schwab і First Horizon National Corporation у п`ятницю, 15 жовтня, порадувала «биків», оскільки прибуток всіх компаній перевершив ринкові очікування на 5,8%, 9,9% і 600%, відповідно.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що сьогодні о 16:15 будуть опубліковані дані про промислове виробництво в США у вересні. Учасники ринку чекають зростання на рівні попереднього місяця - 0,2%. Сьогодні також публікуються звіти компаній Citigroup (у 15:00 по київському часу), McMoRan (перед відкриттям американського ринку), Halliburton і Apple (обидві - після закриття американського ринку).

За словами аналітика, минулої п`ятниці світові фондові ринки зафіксували змішані результати. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 додав незначні 0,06%. Індекс S&P 500 виріс на 0,2%, тоді як DJIA знизився на 0,3%. Опубліковані макроекономічні дані в США знов виявилися неоднорідними. Індекс споживчих цін у вересні показав зростання на 0,1%, що нижче за ринкові очікування в 0,2%. Індекс споживчих настроїв, що розраховується Університетом Мічігану, в жовтні склав 67,9 пункту, що нижче консенсус-прогнозу в 68,9 пункту. Індекс виробництва в штаті Нью-Йорк зафіксував зростання до 15,7 пункту, що значно вище за очікування учасників ринку в 6 пункту, а роздрібні продажі зросли на 0,6% (проти очікуваного зростання в 0,4%).

Як підкреслив Д.Бєлов, виступ глави ФРС США Бена БЕРНАНКЕ ще більше розохотив очікування учасників ринку щодо застосування додаткових стимулів для зростання економіки. Щосили йде бурхливе обговорення того, яким буде обсяг майбутніх грошових вливань, а також якими будуть інструменти, які використовуватиме ФРС. У свою чергу, Б.Бернанке відзначив, що ФРС збирається зберігати облікову ставку на достатньо низькому рівні «протягом тривалішого періоду, ніж чекають ринки». Б.Бернанке також заявив, що ФРС не має достатнього досвіду прогнозування наслідків значних грошових вливань в економіку, тому обережно підходитиме у визначенню розміру нової програми стимулів.

На думку аналітика, хороші новини 15 жовтня також надходили з європейського континенту. Банк Англії повідомив про збільшення програми підтримки економіки на GBP 100 млрд., тоді як голова ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ відкинув пропозицію президента Бундесбанку про зупинку програми покупки облігацій, сигналізуючи про те, що ЄЦБ і далі надаватиме підтримку економікам Євросоюзу.