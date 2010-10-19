Експерт: потенціал росту цін на ОВДП уже майже вичерпано

Потенціал зростання цін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) багато в чому вже вичерпаний, і прибутковості наблизилися до справедливого на сьогодні рівня.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, "сьогоднішній аукціон стане черговим у ряді розміщень державних облігацій, що характеризуються зниженням прибутковості". Ставки відсікання на цьому аукціоні знизяться в порівнянні з розміщенням двотижневої давності по аналогічних серіях, прогнозує аналітик. Він вважає, що найбільш відчутне зниження станеться у середньострокових облігаціях.

За оцінками С. ФУРСИ, ставки відсікання по ОВДП з терміном обігу 1,5 року знаходитимуться у межах 9,5-10%, що на 75-125 базисних пунктів нижче, ніж при попередньому розміщенні. Зниження прибутковості у коротких паперах має бути скромнішим, вважає аналітик. У той же час, зазначив він, не "можна з достатньою упевненістю говорити, чи стане сьогоднішнє розміщення поштовхом до подальшого зниження прибутковості, або ж воно підведе риску під ралі".

Нагадаємо, Міністерство фінансів України у вівторок, 19 жовтня, проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку пропонують три серії паперів: з терміном обігу 3 місяці, 8 місяців і 1,5 року.