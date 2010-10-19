Експерти: український фондовий ринок проігнорував позитивну динаміку світових бірж

Український фондовий ринок у понеділок, 18 жовтня, торгувався в червоній зоні, ігноруючи позитивну динаміку світових індексів.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що торги на Українській біржі в понеділок проходили з високою волотильністю і закрилися зниженням індексу. Активність була досить високою. "Стірол" за підсумками дня став лідером падіння. Банки ("Райффайзен банк Аваль" втратив 1,71% "Укрсоцбанк" - 2,67%), "Мотор Січ" (- 2,49%) і "Укртелеком" (- 2,54%) йшли за ним услід.

За інформацією аналітиків, ціни на акції компаній гірничо-металургійного сектора впали в межах 1%: Алчевський меткомбінат втратив 1%, Aвдіївський коксохім - 0,58%, "Азовсталь" - 0,44%, Єнакіївський метзавод - 0,99%, Ясинівський коксохім - 0,91%. Генкомпанії продемонстрували змішану динаміку. Так, "Центренерго" (- 0,73%) знизилася, а "Західенерго" (+0,64%) стала єдиним ліквідним папером, який виріс в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 жовтня знизився на 1,63% - до 732,64 пункту. Загальний об'єм торгів склав 146 млн. 788 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,26% - до 1815,70 пункту. Загальний об'єм торгів склав 128 млн. грн., з них на терміновому ринку - 34 млн. 599 тис. грн.