Українські акції на іноземних біржах учора знову знижувалися - Phoenix Capital

Українські акції, які торгуються на іноземних майданчиках, у ході вчорашньої сесії знову знижувалися.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, тільки МХП (+0,59%) у понеділок вдалося трохи відіграти падіння попереднього дня. Ціни на акції Cadogan (- 4,4%) і Regal Petroleum (- 4,76%) просіли більше, ніж ринок в цілому. Ferrexpo і "Astarta" знизилися на 2,52% і 3,38% відповідно. JKX Oil & Gas і Кернел трохи просіли.

За інформацією аналітиків, активність торгів на українському ринку єврооблігацій в понеділок була високою, а ціни протягом дня коливалися. Інвестори розпродавали суверенні випуски, які на початку сесії знизилися, але відіграли падіння ближче до кінця дня. "Украина-20" закрилася на позначці 103,125 пункту. "Нафтогаз" піднявся до 109,25 пункту. Муніципальні облігації трохи просіли на низьких об'ємах торгів. Київ зупинився на 95 пунктах. Корпоративні папери практично не торгувалися. Облігації банків в ціні не змінилися, і тільки ПУМБ трохи знизився - до 98,375 пункту.