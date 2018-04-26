Світові гіганти спрацювали на «відмінно»

Світові корпорації за результатами роботи у третьому кварталі поточного року продемонстрували приголомшливі результати, які навіть виявилися вищими за очікування оптимістів на фондових ринках. У цьому випадку необхідно розуміти нинішню ситуацію. Гравці фондових ринків і фінансові експерти дійсно були готові до добрих результатів провідних компаній, і в ціні акцій такі очікування вже були закладені, проте, макроекономіка продовжувала вражати неоднозначними даними і примушувала сумніватися. На такому контрасті звіти провідних компаній виглядають особливо переконливими.

Як зазначає аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, хороша звітність корпорацій і нові надії на Комітет з відкритих ринків ФРС США (FOMC) у вівторок, 12 жовтня, дали імпульс фондовим біржам. При цьому, за його визначенням, "потік статистичних даних зі США був скромним і неоднозначним".Індекс оптимізму малого бізнесу, який розраховує Національна федерація незалежного бізнесу, показав зростання на 0,2 пункту у вересні, проте не виправдав очікувань учасників ринку. Індекс економічного оптимізму підприємств перевищив очікування експертів, показавши зростання у жовтні на 1,1 пункту, істотно перевищивши очікування ринку.

За словами аналітика, звіт із засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) від 21 вересня позитивно сприйняли інвестори. Хоча в ньому не було жодних нових відомостей про монетарну політику, учасники ринку ще більше повірили у те, що ФРС США прийме рішення про нові економічні стимули на майбутньому засіданні, яке відбудеться 3 листопада.

При цьому, підкреслив Д. Бєлов, у звітах корпоративного сектора у вівторок переважали позитивні результати. Компанії Intel і CSX у третьому кварталі показали прибуток на акцію у розмірі 0,52 і 1,08 долара відповідно, перевищивши очікування на 4% кожна. Компанія Linear Technologies за результатами фінансового першого кварталу 2011 року отримала прибуток на акцію у розмірі 0,59 долара, що на 2% нижче за ринкові очікування.

Характерно, що український фондовий ринок на тлі переважаючого позитиву ззовні продовжує демонструвати в основному негативну динаміку або, у кращому разі, невизначену, а це в нинішній ситуації вже симптоматично. Ймовірно, глобальні гравці завмерли у роздумах, куди вкладати кошти: або у свої ринки, які знову подають надію, або у ті, які розвиваються, до яких належить і Україна. Проте, від нашої держави поки ніяких сигналів, окрім суто декларативних, ще не надходило.

Та все ж світові фондові ринки, виключаючи український, продовжують підживлюватися позитивними емоціями. За словами Д. Бєлова, сезон корпоративної звітності додає оптимізму ринкам. Один з найбільших банків США JP Morgan Chase відзвітував про прибуток за третій квартал у розмірі 1,01 долара на акцію, що має на увазі зростання на 23% (у річному численні). При цьому фактичний показник перевищив очікування учасників ринку на 14,3%. За словами Д. Бєлова, на тлі сприятливого новинного фону і хороших новин з корпоративного сектора біржі спрямувалися вгору. У середу, 13 жовтня, фондові ринки зафіксували упевнене зростання. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1,4%. Індекс S&P 500 додав 0,7%, DJIA підвищився також на 0,7%.

При цьому, уже класично, вітчизняні майданчики хоч і виросли, але показали незначний результат. Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 13 жовтня, підвищився усього на 0,19%. Індекс Української біржі виріс на 0,28% - до 1889,88 пункту.

Проте, у четвер, 14 жовтня, корпоративна звітність продовжила радувати інвесторів. Д. Бєлов зазначив, що результати Google за третій квартал перевищили очікування учасників ринку на 14,5%, показавши зростання прибутку до 7,64 долара на акцію. Компанія AMD, основним бізнесом якої є випуск процесорів, у третьому кварталі зафіксувала прибуток на акцію у розмірі 0,15 долара. Цей результат перевищив очікування ринкових гравців на значні 150%.

Проте, опубліковані у четвер, 14 жовтня, макроекономічні дані зі США виявилися неоднорідними, вважає Д.Бєлов. Первинні заявки на допомогу з безробіття у США на 9 жовтня несподівано виросли до 462 тис., що виявилося на 17 тис. вище від очікуваного. У той же час, значення за попередній тиждень було переглянуте у бік підвищення на 4 тис. до 449 тис. Торговельний дефіцит США у серпні перевищив очікування учасників ринку, розширившись до 46,3 млрд. дол. за рахунок підвищеного попиту на імпортні автомобілі і промислове устаткування.

При цьому позитивними виявилися дані про індекс цін виробників. У вересні зростання цін склало 0,4% при очікуваному значенні в 0,1%. Річне зростання у вересні склало 4%, перевищивши очікування на 0,3 процентних пункту. Індекс цін виробників за винятком продуктів харчування і енергоносіїв виріс на 1,6%, всупереч очікуванням зростання на 1,5%. Ці дані свідчать про те, що побоювання дефляції (яку Федеральна резервна система вважає "ворогом номер 1") можуть бути перебільшені, а ймовірність того, що вона почнеться, - низькою, вважає Д.Бєлов.

Останніми днями з`явилася нова проблема у світовій економіці. Насторожує, що тривожні новини прийшли від банківського сектора і знову пов`язані з нерухомістю. Адже усі пам`ятають, що саме звідси "виросли ноги" всесвітньої фінансової, а пізніше - і загальноекономічної кризи.

Як підкреслив Д. Бєлов, зниження ринків у четвер було переважно обумовлене падінням акцій банківського сектора. Новим тригером проблем стає перехід права власності на заставну нерухомість до банків. Найбільші банки припинили продаж заставного майна для проведення ретельних перевірок. Побоювання банків викликані зростанням числа заставних будинків (у вересні їх кількість перевищила позначку у 100 тис. за місяць), які вилучають. Посилилася підозра, що працівники банків, підписуючи відповідні документи, не вникали в їх суть. Таким чином частина вилученого і/або вже проданого майна могла бути відчужена з порушенням юридичних норм, що може привести до тривалих судових розглядів.

На думку Д. Бєлова, наслідки ситуації, яка склалася, подвійні. З одного боку, призупинення процесу вилучення нерухомості стане хорошою новиною для позичальників, оскільки будинки залишаться в їх власності (хоча б тимчасово) і вони не нестимуть додаткових втрат, пов`язаних з необхідністю оренди житла, а, отже, зможуть більше накопичувати і/або виплачувати кредити. З іншого боку, це може мати негативні наслідки для банків і ринку нерухомості, оскільки перевірки і розгляди можуть затягнутися на тривалий час, погіршуючи активи банків і чинячи тиск на слабкий ринок нерухомості, не дозволяючи йому відновитися.

За інформацією аналітика, у четвер світові фондові ринки зафіксували зниження. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,2%. Індекс S&P 500 знизився на 0,4%, тоді як DJIA залишився практично незмінним.

Четвер, виходячи з падіння міжнародних майданчиків, став повним виправданням для гравців вітчизняного ринку цінних паперів. Чому вони і "пораділи". Як зазначали аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, індекс Української біржі у четвер відкрився підвищенням, але у зв`язку з фіксацією прибутку учасниками ринку впав за підсумками дня. Об`єм торгів зберігся на досить високому рівні. "Укртелеком" показав найгірший результат, втративши за день 3,6%. Сильно впали в ціні акції банківського сектора ("Райффайзен банк Аваль" втратив 2,71%, "Укрсоцбанк" - 3,48%), металургії (Єнакіївський метзавод знизився на 3,48%) і "Мотор Січ" (- 3,12%).

Індекс Української біржі 14 жовтня впав на 2,22% - до 1847,97 пункту. Індекс ПФТС знизився на 1,34% - до 749,57 пункту.

Наступного дня інвесторів на світових майданчиках знову надихнули результати світових компаній, що перевищило побоювання попереднього дня. За словами Д. Бєлова, корпоративна звітність General Electric, Charles Schwab і First Horizon National Corporation у п`ятницю, 15 жовтня, порадувала "биків", оскільки прибуток усіх компаній перевершив ринкові очікування на 5,8%, 9,9% і 600% відповідно. Проте, фондові біржі показали різноспрямовану динаміку, оскільки макроекономічні дані у США знову виявилися неоднорідними. Індекс споживчих цін у вересні показав зростання на 0,1%, що нижче за ринкові очікування у 0,2%. Індекс споживчих настроїв, який розраховує Університет Мічігану, у жовтні склав 67,9 пункту, що нижче від консенсус-прогнозу у 68,9 пункту. Індекс виробництва у штаті Нью-Йорк зафіксували зростання до 15,7 пункту, що значно вище за очікування учасників ринку у 6 пунктів, а роздрібні продажі виросли на 0,6% (проти очікуваного зростання в 0,4%).

Як підкреслив Д. Бєлов, виступ голови ФРС США Бена Бернанке ще більше підбадьорив очікування учасників ринку щодо застосування додаткових стимулів для зростання економіки. Щосили йде бурхливе обговорення того, яким буде об`єм майбутніх грошових вливань, а також якими будуть інструменти, що їх використовуватиме ФРС. У свою чергу, Б. Бернанке зазначив, що ФРС збирається зберігати облікову ставку на досить низькому рівні "протягом тривалішого періоду, ніж чекають ринки". Б.Бернанке також заявив, що ФРС не має достатнього досвіду прогнозування наслідків значних грошових вливань в економіку, тому обережно підходитиме до визначення розміру нової програми стимулів.

На думку Д. Бєлова, хороші новини 15 жовтня також надходили з європейського континенту. Банк Англії оголосив збільшення програми підтримки економіки на 100 млрд. фунтів стерлінгів, тоді як голова ЄЦБ Жан-Клод Тріше відкинув пропозицію президента Бундесбанку про зупинку програми купівлі облігацій, сигналізуючи про те, що ЄЦБ і надалі надаватиме підтримку економікам Євросоюзу.

На тлі невизначеності на світових біржах український ринок знову схилився до негативного результату, хоча і з деякими сумнівами.

Аналітики Phoenix Capital підкреслюють, що торги на Українській біржі у п`ятницю проходили неспокійно. Індекс УБ різко пішов вниз відразу після відкриття, оскільки інвестори вважали за краще закрити позиції в очікуванні заяви Бена Бернанке про можливе пом`якшення грошової політики ФРС США. Але ціни пішли вгору відразу після виступу Б. Бернаке про те, що дії ФРС є виправданими. Та ралі виявилося недовговічним - за останню годину торговельної сесії індекс знову знизився. Об`єм торгів був високим.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 15 жовтня, впав на 0,64%. Індекс Української біржі знизився на 0,48%.

У цілому ж, підводячи підсумки минулого тижня, можна упевнено констатувати, що, незважаючи на суперечливі дані в макроекономіці і нові проблеми в іпотечному секторі фінансового ринку, глобальні фондові ринки таки натхненні квартальними результатами найбільших компаній, які нарешті визначилися з трендом. І немає сумнівів у тому, що тренд цей чітко позитивний. Чого, на жаль, не можна сказати про вітчизняний ринок, який продовжує блукати у порожнечі...

Олег Коберник (УНІАН)