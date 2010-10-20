Експерти: українські акції знизилися на тлі новин з Китаю

Українські фондові майданчики у вівторок, 19 жовтня, знизилися, оскільки новина про те, що Китай підняв процентні ставки, мала негативний вплив на світові ринки.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі учора впав на 1,39% на високому об'ємі торгів у 122 млн. грн. Лідерами падіння стали "Укрсоцбанк" (- 3,63%) і "Мотор Січ" (- 2,67%). Папери гірничо-металургійного сектора також потрапили під тиск. Aлчевський меткомбінат втратив 2,15%, Aвдіївський коксохім - 1,79%, "Азовсталь" - 1,74%, Єнакіївський метзавод - 2,01%, Ясинівський КХЗ - 2,52%. "Укрнафта" і "Укртелеком" втратили 1,38% і 2,38% відповідно. У той же час, акції генкомпаний трохи змінилися в ціні. "Центренерго додала 0,34%, "Західенерго" втратила 0,54%.

Як зазначають аналітики, більшість українських акцій, які торгуються на іноземних майданчиках, у вівторок закрилися в мінусі. Найбільше зниження продемонстрував Regal Petroleum, втративши 13,33% на новині про те, що у компанії виникли проблеми при бурінні нової свердловини. Інші акції, зареєстровані на Лондонській фондовій біржі, фінішували на негативній території. JKX Oil & Gas втратив 2,76%, Ferrexpo просів на 0,21%, MХП знизився на 0,59%. На Варшавській фондовій біржі акції компаній харчової промисловості в ціні майже не змінилися.