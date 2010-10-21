Євросоюз уважно стежитиме за справою Mittal Steel в Україні

Європейський Союз уважно стежитиме за справою Mittal Steel в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, виступаючи учора в Європарламенті.

“Багато треба чого зробити (Україна - УНІАН) в області верховенства права. І ми, звичайно, з великою зацікавленістю спостерігаємо за справою Mittal останніми днями”, - сказав комісар.

Він зазначив, що в цілому Єврокомісія намагається активно захищати інтереси європейських інвесторів та бізнесменів в Україні, в тому числі під час контактів з представниками української влади.

За словами комісара, в цілому економічний клімат в Україні потребує значного покращення, зокрема в питанні повернення ПДВ, яке, за його словами, є дуже болючим для європейського бізнесу.

Крім того, Ш.ФЮЛЕ зазначив, що є певні можливості відходу від досягнутого прогресу щодо закону про державні закупівлі, оскільки зараз в українському парламенті обговорюють можливість схвалення низки поправок до нього.

“Багато треба чого зробити в Україні в питаннях інвестувань та економічного клімату. І я порушував це питання неодноразово”, - підкреслив комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, в Європарламенті учора відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Сьогодні, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.

19 жовтня цього року Державна митна служба України повідомила про порушення справи проти Arcelor Mittal за фактом спроби контрабанди коксівного вугілля. Зараз ця справа перебуває на стадії досудового слідства в СБУ.

Це вже не перший скандал довкола компанії, що володіє найбільшим металургійним заводом в Україні. Влітку Генеральна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконною додаткову угоду між інвестором та колишнім керівництвом Фонду державного майна України про відтермінування виконання інвестиційних зобов’язань, що була підписана в розпал фінансово-економічної кризи. 12 жовтня цього року Генпрокуратура відкликала цей позов після того, як 8 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв врегулювати проблему з власником.