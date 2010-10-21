Експерт: фондові ринки приділили більше уваги корпоративній звітності

Фондові ринки в середу, на тлі відсутності важливих макроекономічних даних, більше уваги приділило сезону корпоративної звітності.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, у середу, 20 жовтня, світові фондові ринки зафіксували зростання. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 0,3%. Індекс S&P 500 додав 1,05%, а індекс DJIA підвищився на 1,2%.

Як підкреслив Д. БЄЛОВ, учора про результати діяльності відзвітували 39 компаній США, 29 і з них перевершили ринкові очікування. Boeing перевершив очікування на 4,9%, Morgan Stanley - на 7,5%, а Wells Fargo - на 17%. Сьогодні вранці банк Credit Suisse опублікував свій звіт, у якому вказав на зниження прибутку. Фактичний показник виявився на 49% нижче за ринкові очікування і на 75% нижчий за показник за відповідний період минулого року. Основною причиною такого зниження стало падіння прибутку від торговельних операцій (з такою ж проблемою зіткнулися банки Goldman Sachs і Morgan Stanley).

За словами аналітика, очікування того, що звіт ФРС підкреслить слабкість економіки, послужили причиною девальвації американської валюти. Опублікована учора "Бежева книга" (звіт про економічну ситуацію в країні) Федеральної резервної системи у черговий раз вказала на існуючі проблеми в економіці США. Темпи відновлення економіки залишаються низькими, тоді як ринок житла продовжує перебувати у пригніченому стані.

Д. БЄЛОВ зазначив, що сьогодні вранці були опубліковані ряд макроекономічних даних з Китаю, які не мали значного впливу на ринки, оскільки не містили великих сюрпризів. У третьому кварталі зростання реального ВВП склало 9,6% р/р, що перевищило очікування на 0,1 процентних пункту. У вересні індекс цін виробників виріс на 4,3% р/р всупереч очікуваному зростанню на 4,1%. Зростання індексу споживчих цін у вересні залишилося незмінним - 3,6% р/р. Зростання роздрібних продажів склало 18,8% р/р (очікування ринку складали 18,5%), тоді як зростання промислового виробництва сповільнилося до 13,3% р/р (очікування ринку складали 14%).

Аналітик повідомив, що сьогодні о 15:00 будуть опубліковані дані про щотижневі заявки на допомогу з безробіття у США. Ринки оцінюють зниження їх кількості за підсумками минулого тижня до 455 тис. Зростання індексу випереджаючих показників від Conference Board (буде опублікований о 17:00) у вересні, згідно з оцінками ринку, залишився незмінним: на рівні 0,3% р/р. У цей же час ринки дізнаються про динаміку виробничої активності в зоні відповідальності Федерального резервного банку Філадельфії. Відповідний індекс у жовтні повинен скласти 2 пункти, тоді як у вересні його значення дорівнювало - 0,7. Найцікавішими подіями корпоративного сектора сьогодні будуть звіти Philip Morris, Nokia, GlaxoSmithKline, Xerox, Caterpillar, McDonald’s, SanDisk та Amazon.