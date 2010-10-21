Експерти: українські фондові ринки частково відновилися після падіння

Українські фондові ринки в середу, 20 жовтня, виросли, частково відновившись після падіння у попередні дні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що індекс Української біржі в середу піднявся на 1,48% в першу чергу завдяки зростанню акцій банків та генкомпаній. «Райффайзен банк Аваль» додав 3,78%, «Укрсоцбанк» - 1,84%, «Центренерго» - 2,57%, «Західенерго» - 2,46%. Обсяг торгів був досить високим.

За словами аналітиків, зростання цін на папери гірничо-металургійного сектору теж підігріло ринок. Aвдеєвський коксохім піднявся на 0,97%, «Азовсталь» - на 0,95%, Єнакієвський метзавод – на 1,12%, Ясинівський КХЗ – на 0,37%. «Мотор Січ» (+1,59%) і «Укрнафта» (+0,89%) слідували загальному позитивному тренду, а Алчевський метзавод (-0,28%) і «Укртелеком» (-0,23%) опинилися серед небагатьох паперів, які закрилися в червоній зоні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 20 жовтня, підвищився на 0,41% – до 722,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 399 млн. 682 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,48% – до 1817,00 пункту. Загальний обсяг торгів склав 145 млн. 458 тис. грн., з них на терміновому ринку – 36 млн. 117 тис. грн.