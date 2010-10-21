Українські акції на міжнародних майданчиках показали змішану динаміку – експерти

Українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, в середу, 20 жовтня, продемонстрували змішану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Regal Petroleum опинився в центрі уваги, додавши 11,54%, оскільки інвестори купували папір після різкого падіння упереддень торгів. Що стосується решти нафтогазових компаній, то Cadogan Petroleum знизився на 3,45%, а JKX Oil & Gas піднявся на 0,7%. Ferrexpo (+0,15%) і МХП (-0,39%) трохи змінилися в ціні. На Варшавській фондовій біржі «Астарта» (+1,05%) продовжила зростання, а акції «Кернел» (-2,96%) потрапили під тиск продавців.

Як повідомляють аналітики, в першій половині вчорашньої торгової сесії українські єврооблігації продовжили падати. Суверенні випуски дещо просіли. Попиту на корпоративні папери майже не було. Проте ближче до кінця дня суверенним випускам вдалося піднятися в ціні, оскільки настрої на ринку покращилися і з`явилися покупці і в корпоративному секторі.