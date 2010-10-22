«Агротон» розмістив 26,2% акцій на 54 млн. дол. на Варшавській фондовій біржі

Компанія «Агротон», один з найбільших українських агрохолдингыв, розмістила 26,2% акцій на Варшавській фондовій біржі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що в ході IPO компанія залучила 54 млн. дол. США.

За результатами сформованої книги заявок, компанія встановила ціну IPO у розмірі 27 злотих (9,58 дол.) за одну акцію, що відповідає капіталізації компанії у розмірі 207 млн. дол.

Залучені від розміщення кошти компанія направить на збільшення площі оброблюваних земель і збільшення елеваторних потужностей.

Офіційно торги за акціями «Агротона» на Варшавській фондовій біржі почнуться на початку листопада.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон» є багатопрофільним вертикально інтегрованим виробником сільськогосподарської продукції на сході України. Заснована в 1992 році, компанія обробляє 134 тис. га чорноземів в Луганській і Харківській областях і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 235 тис. тонн. «Агротон» здійснює діяльність в трьох напрямах: вирощування зернових, тваринництво, а також переробка сільськогосподарської продукції і виробництво продуктів харчування.